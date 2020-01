Fioramonti Attacca il M5s: “Nel Movimento Non C’è Dialogo, O si Tace o si Esce: Sono Uscito da Ministro del Miur” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Quella di Fioramonti come Ministro dell’Istruzione è stata un’avventura dalla breve durata. Infatti ha lasciato il suo incarico non ritenendosi soddisfatto delle risorse ottenute da destinare all’istruzione. Questo però ha generato qualche dissidio all’interno del Movimento stesso. «Si dimostra impossibile un confronto critico. Non è ammesso il dissenso, non c’è ascolto. I panni sporchi in famiglia. Per il resto: si Tace o si Esce. Il mio gruppo mi ha Attaccato come se fossi un nemico». L’ex pentastellato parla a briglia sciolta, sottolineando anche l’inadeguatezza della piattaforma Rousseau e l’eccessivo costo per mantenerla in funzione (circa 1 milione e mezzo l’anno): «È inadeguata, inutilmente costosa , farraginosa. È sbagliato persino il modo in cui vengono poste le domande, declinate in modo da assecondare e incoraggiare risposte prevedibili». Per Fioramonti quindi la piattaforma ... Leggi la notizia su youreduaction

ATER7246348 : RT @Venturelli62: INAUDITO! Non era mai successo da parte di un ministro della Repubblica, @lofioramonti forever! #ATERMSA - blondy90550027 : RT @Massimo10489625: ???? DEMOCRAZIA??? L'EX MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Lorenzo Fioramonti attacca il M5s: 'Il dissenso non è ammesso: o esci… - Guendal52177841 : RT @Libero_official: 'Macché dissenso, o esci o taci'. Fioramonti a valanga: inchioda i Cinque stelle e massacra 'l'amico' Di Maio - https… -