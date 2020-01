Finale Preolimpico volley 2020, Francia-Germania oggi in tv: orario d’inizio, programma e streaming (Di venerdì 10 gennaio 2020) Finalmente ci siamo, oggi è il gran giorno della Finale del torneo europeo Preolimpico di volley. A contendersi l’unico pass in palio in questa manifestazione saranno Francia-Germania. Ci si attende un match abbastanza equilibrato anche se i transalpini partono con i favori del pronostico. Attualmente il parziale, negli ultimi 10 precedenti, è di 8-2 a favore dei Galletti. La Francia ha superato in rimonta la Slovenia recuperando da 0-2, mentre i padroni di casa dopo aver travolto la Bulgaria in semiFinale proveranno a staccare il biglietto per il Giappone.I Galletti si affideranno soprattutto alla stella Earvin Ngapeth sostenuto dal regista Benjamin Toniutti, dall’opposto Jean Patry e dal martello Kevin Tillie. I tedeschi, guidati da coach Andrea Giani, sono nelle mani dell’opposto Georg Grozer supportato dagli schiacciatori Denys Kaliberda e Chris Fromm. Di seguito il ... Leggi la notizia su oasport

