Fifa 20 Obiettivi – 12° giocatore TOTY in prestito – Cristiano Ronaldo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nuovi Obiettivi in Fifa 20 Ultimate Team disponibili! Oggi è il turno di quello dedicato a Cristiano Ronaldo, votato dagli utenti come 12° componente del TOTY. Con questo obiettivo è possibile ottenere la versione per 7 partite Tre gli Obiettivi da completare entro il 17 gennaio 2020. Oltre alla card di Ronaldo in prestito si ottengono … L'articolo Fifa 20 Obiettivi – 12° giocatore TOTY in prestito – Cristiano Ronaldo proviene da FUT Universe. Leggi la notizia su imiglioridififa

FutXFan : Obiettivi icon Swap 2. Sono in tutto 6, divisi tra Division Rivals e Squad Battles. Avrete 3 ?? settimane di tempo ?… - zazoomnews : Fifa 20: Andres Iniesta Flashback disponibile tramite obiettivi - #Andres #Iniesta #Flashback - FUTUniversecom : Fifa 20: Andres Iniesta Flashback disponibile tramite obiettivi -