Facebook non controllerà le fake news negli annunci politici (Di venerdì 10 gennaio 2020) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images) Facebook sta aggiornando il modo in cui pubblica gli annunci pubblicitari a sfondo politico sul social network in modo da aumentarne il livello di trasparenza e concedendo agli utenti un maggior controllo sugli annunci che vedono senza però controllare la veridicità di tali annunci. A differenza di Twitter – che ha scelto di vietare ogni tipo di political ads – e di Google – che invece ha preferito limitare il targeting di questi annunci – Facebook continuerà a consentire alle campagne politiche di utilizzare il suo social network per indirizzare gli annunci pubblicitari senza verificarne l’effettiva veridicità dei contenuti, ma aumentandone la trasparenza in modo da lasciare all’utente-elettore il compito di individuare eventuali fake news. Con un recente post sul blog di Facebook Rob Leathern, direttore della gestione dei prodotti di ... Leggi la notizia su wired

matteosalvinimi : ??SPACCIO DI COCAINA A CIELO APERTO A MODENA, SCHIFO TOTALE! PD in Comune e Regione non muovono un dito. Con la Lega… - matteosalvinimi : Ora in diretta da Scandiano (RE), non ci si ferma! Buona serata Amici ?? #26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente… - Mov5Stelle : Il nostro unico privilegio? Servire i cittadini Per il MoVimento la politica si fa pensando solo agli interessi dei… -