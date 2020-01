Facebook, Altroconsumo: ‘Sentenza storica del Tar’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – Una sentenza storica del Tar del Lazio che riconosce “ancora una volta la validità della class action di Altroconsumo contro Facebook”. Così Altroconsumo commentando la decisione del Tar. Il giudice amministrativo, rileva l’associazione dei consumatori, “ha oggi confermato la condanna di 5 milioni di euro che Antitrust aveva inflitto a Facebook a dicembre 2018 per pratica commerciale scorretta, affermando che l’impero delle piattaforme social ha occultato il valore dei dati personali fornendo agli utenti informazioni generiche, incomplete e poco trasparenti al momento dell’iscrizione circa l’utilizzo dei dati a fini commerciali”.Il Tar Lazio ha, per la prima volta, riconosciuto che i dati personali hanno un valore in senso negoziale e possono essere quindi suscettibili di sfruttamento ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

