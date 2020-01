Fabio Borini al Verona, visite mediche e firma dopo l’addio al Milan (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Milan sfoltisce la sua rosa. Nelle ultime notizie di calciomercato dei rossoneri, c'è l'addio di Fabio Borini. Il calciatore lascia Milano per trasferirsi al Verona. Nella mattinata di oggi, il classe 1991 ha sostenuto le visite mediche con l'Hellas, preludio alla firma sul contratto con il club scaligero. Juric potrà dunque contare su un rinforzo duttile e d'esperienza per la seconda parte di stagione. Leggi la notizia su fanpage

