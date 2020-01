Everton-Brighton, Premier League: formazioni, pronostici (Di venerdì 10 gennaio 2020) Everton-Brighton è una delle partite del sabato della ventiduesima giornata di Premier League, si gioca alle 16.00: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Everton – Brighton sabato ore 16:00 L’avventura di Carlo Ancelotti alla guida dell’Everton era iniziata bene con le vittorie contro Burnley e Newcastle. Poi però sono arrivate due sconfitte consecutive. Se contro il Manchester City in trasferta era proibitivo fare risultato, contro il Liverpool imbottito di riserve i tifosi speravano in qualcosa in più. C’è subito l’occasione per rifarsi, in casa contro il Brighton, avversaria alla portata anche se non da sottovalutare visto che ha solo un punto in meno in classifica. Le ultime notizie sulle formazioni Rispetto alla partita di Fa Cup contro il Liverpool, Ancelotti dovrebbe ridare un posto da titolare a Fabian Delph a ... Leggi la notizia su ilveggente

