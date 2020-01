Estinzione anticipata finanziamento: banca non rimborsa cliente. Cosa fare (Di venerdì 10 gennaio 2020) Estinzione anticipata finanziamento: banca non rimborsa cliente. Cosa fare Un cliente si reca presso una banca per chiedere un finanziamento di un determinato importo e per una specifica durata e paga le spese di istruttoria. Tuttavia, il cliente decide anzitempo di estinguere anticipatamente il finanziamento e richiede la restituzione delle spese istruttorie, facendo fede alla recente direttiva europea del 2019, nonché alle autorità preposte italiane. La banca però decide di non rimborsare il cliente, affermando che le spese istruttorie non possono essere rimborsate perché sono servite per sostenere i costi del contratto e i vari bolli applicati. Cosa fare in questo caso? Estinzione anticipata finanziamento: la sentenza della Corte di giustizia europea Bisogna innanzitutto guardare alla normativa di riferimento, che si traduce in primis nella sentenza n. 383 dell’11 settembre ... Leggi la notizia su termometropolitico

CarmelinaCarmi : RT @ilSalvagenteit: Estinzione anticipata del prestito: cosa fare se la banca non rimborsa risponde @MovConsumatori - misiagentiles : RT @ilSalvagenteit: Estinzione anticipata del prestito: cosa fare se la banca non rimborsa risponde @MovConsumatori - MovConsumatori : RT @ilSalvagenteit: Estinzione anticipata del prestito: cosa fare se la banca non rimborsa risponde @MovConsumatori -