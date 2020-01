Eros Ramazzotti ingrassato, la risposta: “Vi sembro malato?” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non c’è pace per Eros Ramazzotti, che dopo essere volato alle Maldive con sua figlia Aurora, è stato preso di mira per la sua forma fisica. In tanti, infatti, hanno notato qualche chilo di troppo preso durante le feste. La risposta del cantante, però, non si è fatta attendere. Ecco cosa ha detto. Eros Ramazzotti ingrassato, la risposta del cantante Negli scorsi giorni erano uscite alcune foto che ritraevano Eros Ramazzotti alle Maldive in compagnia di sua figlia Aurora e del fidanzato Goffredo in perfetta forma fisica e molti suoi fan, non hanno potuto fare a meno di notare il fatto che avesse messo su qualche chilo. In tanti hanno ipotizzato che il suo cambiamento fisico sia dovuto ad un duplice motivo: il primo è da ricondurre alla fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli, mentre il secondo potrebbe essere di salute, il cantante, infatti, ha recentemente subito ... Leggi la notizia su velvetgossip

