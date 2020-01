Eros Ramazzotti, fan preoccupati | “Ingrassato e malato”, la verità del cantante (Di venerdì 10 gennaio 2020) Social, croce e delizia dei vip: da un lato permettono di essere più vicini ai fan lasciandoli entrare nella propria vita, dall’altro proprio questa apertura fa sì che ci sia chi mette becco su tutto, come ha imparato anche Eros Ramazzotti. Dal punto di vista del gossip, il 2019 del popolare cantante romano è stato … L'articolo Eros Ramazzotti, fan preoccupati “Ingrassato e malato”, la verità del cantante proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

an12frnc : @SocialArtistOF @MarroneEmma @marracash @CremoniniCesare @vascorossi @TizianoFerro @IlVeroUltimo @ZuccheroSugar… - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Eros Ramazzotti - Il gioco della verita' 1987 su Radio Italia Charleroi - _Hits_music_ : Listen now: Più Bella Cosa by Eros Ramazzotti on -