Eros Ramazzotti, fan preoccupati. E lui risponde così, con una foto ‘top’: “Vi sembro malato?” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Eros Ramazzotti ha deciso di partire in vacanza in compagnia della figlia e del suo ragazzo. C’è chi lo ha definito una sentinella, chi invece ha notato che le Maldive sono stata la prima vacanza di Eros senza la sua Marica Pellegrinelli. Insomma, un single in vacanza, alle Maldive, se la passerà alla grande, vero? Lo fa sapere a tutti i suoi follower e a tutti i suoi fan con una fotografia in costume in cui il cantautore romano mette in mostra i suoi addominali assolutamente perfetti. Ma perché decide di farlo? E poi, quell’espressione a chi è rivolta? Eros Ramazzotti ha sempre anteposto la musica e il successo come professionista all’aspetto fisico. Questa volta è diverso perchè Eros deve rispondere alla polemica sollevata dai giornali di gossip. Una smentita o una conferma: la foto degli addominali di Eros servono a dimostrare l’inesattezza delle informazioni ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

