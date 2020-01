Erasmus+ in Uk, cosa vuol dire interromperlo? L’ho chiesto alle mie coinquiline londinesi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il progetto Erasmus + nel Regno Unito verrà probabilmente interrotto dopo il 2020: questa la decisione presa mercoledì sera dalla Camera bassa. Ho chiesto alle mie coinquiline cosa ne pensassero: Loredana, 22 anni, mi ha risposto che togliere la possibilità agli studenti inglesi di studiare all’estero – e di conseguenza, agli studenti europei di studiare nelle Università inglesi – sia una scelta tremendamente sbagliata. Lei adora viaggiare e considera questo passo indietro del Regno Unito una perdita di opportunità per milioni di studenti e studentesse. Jessica, classe 98, mi dice che questa decisione rischia di limitare le scelte dei giovani, “costretti” nei loro paesi. Aggiunge anche che tale scelta può avere uno spiacevole impatto anche su ragazzi e ragazze che non necessariamente studiano all’Università, ma che desiderano comunque lavorare e studiare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ShooterHatesYou : Hey, prima ho twittato l'articolo di un giornale nazionale senza fare ricerche in merito, mi sembrava una cosa talm… - RaiNews : 'Tutti quelli che sanno minimamente cosa sia #Erasmus, sanno che quella del governo è una decisione diabolica, miop… - LemmyMcGregor : @chiossimanuela2 Sto ancora cercando di capire cosa e' successo, ma da quel che ho capito non abbiamo cancellato Er… -