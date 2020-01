Emilia Romagna, giovane leghista: “Voto Salvini. Chi è il nostro candidato? Bonacci… ah, no, Bergonzoni. Non l’ho mai vista” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Servizio di Chiara Proietti per Piazzapulita (La7) sul tour del leader della Lega, Matteo Salvini, in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio. La candidata del Carroccio, Lucia Borgonzoni, non compare al fianco del senatore, né a Bologna, in occasione della “Befana del poliziotto”, né a Vigarana Mainarda, un paese in provincia di Ferrara. La giornalista si imbatte in alcune signore che inneggiano a Salvini e in un giovane leghista che dichiara con entusiasmo: “Io voto sempre Lega, voto Salvini”. Ma alla domanda di Chiara Proietti, che gli chiede chi è il candidato delle regionali in Emilia Romagna, il ragazzo va nel pallone. Un suo amico scherzosamente gli suggerisce il nome di Bonaccini. Lui lo ripete, ma si rende conto che non si tratta del candidato della Lega. Dopo diversi tentennamenti e nuovi suggerimenti dell’amico, il giovane dà la sua ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

