Elezioni regionali in Emilia Romagna: gli ultimi sondaggi sui principali candidati (Di venerdì 10 gennaio 2020) Cosa dicono gli ultimi sondaggi relativi alle future Elezioni regionali in Emilia Romagna. I due candidati principali, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, vengono dati testa a testa in numerosi rilevazioni. L'appuntamento elettorale è molto atteso perché con tutta probabilità non avrà solo una valenza locale, bensì nazionale. Nell'ultimo sondaggio del 9 gennaio, realizzato da Demopolis per Otto e mezzo, Bonaccini in legero vantaggio su Borgonzoni. Leggi la notizia su fanpage

you_trend : ?? Sondaggio #Noto sulle elezioni regionali in #Calabria: Santelli (CDX): 52% Callipo (CSX): 34% Aiello (M5S): 10% Tansi (Altri): 4% - VincenzoDeLuca : Siamo pronti alle elezioni regionali da quando siamo partiti con il nostro lavoro. Non abbiamo tempo da perdere con… - FratellidItaIia : Commercio, Meloni: Scontrino elettronico è nuova follia, elezioni regionali occasione per spallata a Governo di nem… -