“Effetto Salvini” in Emilia-Romagna: nessuno ricorda Lucia Borgonzoni ma solo le sue gaffes (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il dubbio che ci sia una raffinatissima strategia di comunicazione viene. Perché non è possibile che la senatrice Lucia Borgonzoni continui intenzionalmente a commettere piccoli errori. Forse è ancora presto per paragonarla ad un Luigi Di Maio, ma ci deve essere una spiegazione dietro alle gaffes a ripetizione inanellate dalla candidata della Lega in Emilia-Romagna. La nuova gaffe di Lucia Borgonzoni L’ultima è un peccatuccio veniale scovato dal candidato del PD Stefano Bonaccini. A corredo dell’evento Facebook organizzato ieri a Bologna è stata caricata una foto della Borgonzoni a Ferrara. Siamo sicuri che la senatrice della Lega, essendo proprio di Bologna (è pure consigliera comunale) sappia benissimo distinguere la sua città dal capoluogo estense. Ma questa, come detto, è solo l’ultima gaffe di una candidata che qualche tempo fa – da sottosegretario alla ... Leggi la notizia su nextquotidiano

