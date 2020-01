È nata Blu! Gioia per l’ex di Temptation Island, che dà subito il grande annuncio ai fan: foto (Di venerdì 10 gennaio 2020) Fiocco rosa per l’ex volto di Temptation Island, già mamma di Giancarlo: è nata Blu. La piccola è venuta alla luce alle prime ore del mattino del 10 gennaio 2020. Dopo il primogenito, 2 anni, Desirée Maldera e il marito Valeriano Rampezzotti hanno dato il benvenuto a Blu. La neo mamma bis lo ha fatto sapere tra le Storie di Instagram, dove ha documentato l’arrivo in ospedale e i momenti successivi al parto, regalando così ai suoi tanti fan di Instagram le prime immagini della nuova arrivata in famiglia. “Io in ansia non dormo, non ho paura – ha scritto Desirée su Instagram prima del parto – Non riesco comunque a dormire. Penso e immagino come sarà. In tutto questo mio marito si gira e mi fa: ‘Leva il telefono, mi disturba la luce!’. Ti disturba la luce? Vuoi vedere che ti infilo le unghie nella testa?”. (Continua dopo la foto) Una seconda Storia di Instagram pubblicata sempre dalla ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

