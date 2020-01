È morto Shozo Uehara, sceneggiatore di Capitan Harlock e altri anime giapponesi cult (Di venerdì 10 gennaio 2020) È arrivata in queste ore la notizia della morte di Shozo Uehara, noto per essere stato lo sceneggiatore di alcune serie animate nipponiche fra le più memorabili: Ufo Robot (Goldrake), Capitan Harlock e Ken il guerriero. Era malato da tempo e si è spento lo scorso 2 gennaio per le complicazioni di un tumore al fegato, ma la famiglia ha dato la notizia solo il 9, dopo che si erano già svolti in forma privata i funerali al cimitero di Okinawa. Proprio sull’isola giapponese era nato il 6 febbraio 1937, quindi avrebbe presto compiuto 83 anni. Dopo aver superato l’infanzia durante la Seconda Guerra Mondiale, periodo durante il quale si trasferì con la famiglia a Taiwan, Uehara si è laureato all’università di Chuo per poi iniziare a lavorare presso la Tsuburaya Productions. Qui si occupava inizialmente di sceneggiati drammatici a tema bellico e locale, ma ben presto il suo talento venne ... Leggi la notizia su wired

