É morto Italo Moretti, storico volto giornalistico della Rai: ecco chi era (Di venerdì 10 gennaio 2020) Scompare uno dei volti più rappresentativi della storia dell'informazione Rai. A 86 anni si è spento ieri a Roma il giornalista e scrittore Italo Moretti. Nato a Giulianova nel 1933 ha prestato ruoli importanti soprattutto per le testate giornalistiche di Tg2 e Tg3.Muove i primi passi verso il giornalismo alle soglie degli anni '50, a soli 17 anni nel Perugino, lavorando con alcune redazioni locali di quotidiani nazionali. E' nel 1966 che compie il grande passo entrando in Rai dove si occuperà di tematiche differenti l'una dall'altra: sport, cronaca, politica interna ma in una si specializzerà particolarmente: la politica estera.É morto Italo Moretti, storico volto giornalistico della Rai: ecco chi era pubblicato su TVBlog.it 10 gennaio 2020 11:55. Leggi la notizia su blogo

Tg3web : È morto Italo Moretti. Giornalista e inviato della Rai, raccontò la società e i conflitti dell’America Latina negli… - repubblica : È morto Italo Moretti, ex direttore del Tg3 e inviato della Rai [aggiornamento delle 11:52] - RaiNews : Fu direttore del Tg3 e condirettore della Tgr #Rai #ItaloMoretti -