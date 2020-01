“E’ l’uomo per me” in arrivo al Teatro Tor Bella Monaca (Di venerdì 10 gennaio 2020) Con Marina Thovez e Mario Zucca, 10-11 gennaio, ore 21.00- domenica ore 17.30 Affresco spietato ed esilarante sullo star system. È la vigilia di Natale e in uno studio televisivo si fa un casting per uno spot. Arriva un’attrice di serie zeta, dalla carriera disastrosa e pronta a tutto per trovare, in un sol colpo, amore e successo. Questa improbabile chance è il regista, un pubblicitario, conquistatore a getto continuo di donne belle e poco impegnative. La donna è convinta: è l’uomo per me! Dopo un provino fallimentare, lo seduce, lo ingabbia nel suo appartamento; complice una memorabile nevicata che, paralizza il traffico e la frenesia della metropoli. Di e con Marina Thovez, anche regista, nevrotica nella parte di Melina, mentre Mario Zucca è perfetto nei panni di un lui devastato, affascinato e messo a nudo da lei. Lui è profondo quando è necessario, lei comicamente irrefrenabile. Ne ... Leggi la notizia su romadailynews

