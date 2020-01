Dramma sul lavoro a Vieste, Francesco muore a 55 anni travolto dal montacarichi (Di venerdì 10 gennaio 2020) La vittima è Francesco Saverio Lapacciana, un 55enne della zona che stava lavorando in un cantiere per lavori di ristrutturazione di un Hotel della cittadina garganica di Vieste, nel Foggiano. Per lui purtroppo inutili i successivi soccorsi allertati dai colleghi. Nonostante l’immediato trasferimento con l’elisoccorso, è morto poco dopo. Leggi la notizia su fanpage

