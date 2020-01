Dota Underlords uscirà dall'accesso anticipato a febbraio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Manca ancora un mese e l'auto battler di Valve, Dota Underlords, uscirà dall'accesso anticipato. Prima del grande lancio, in aggiunta alle solite patch di bilanciamento e risoluzione dei bug, ci sarà probabilmente un ulteriore aggiornamento con l'aggiunta di un altro Underlord per arricchire l'esperienza di gioco. A parte questo, il team lavorerà a pieno ritmo sulla stagione 1 e sulle novità che includerà: il Pass Battaglia, la Guerriglia in città, la rotazione di eroi e oggetti e aggiornamenti dell'interfaccia.Il lungo post, disponibile sul sito ufficiale, elenca in seguito tutte le modifiche che verranno attuate sia sugli Underlord che sugli Eroi. Non solo ma verranno aggiornate sia alcuni oggetti che le sinergie.Il team ringrazia infine tutti i giocatori che hanno partecipato all'accesso anticipato di Dota Underlords e che grazie ai loro feedback hanno permesso agli sviluppatori di ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : A febbraio #DotaUnderlords uscirà dall'accesso anticipato. - guntararo : @discordapp - Dota Underlords - Dota 2 - Potato Chips - GiocareOra : Dota Underlords Playerbase Down oltre l'80% -