Dopo Usa, Canada e Gran Bretagna anche la Nato sostiene che ad abbattere il Boeing ucraino è stato un missile iraniano. Ma Teheran nega: “Non è stato colpito” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo Stati Uniti, Gran Bretagna e Canada, anche iI capo della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che ad abbattere il Boeing della Ukraine International Airlines, precipitato martedì notte a Teheran subito Dopo il decollo, mentre era in corso l’attacco alle basi Usa in Iraq, potrebbe essere stato un missile iraniano. “Non entrerò nei dettagli della nostra intelligence – ha detto Stoltenberg – ma ciò che posso dire è che non abbiamo motivo di non credere ai rapporti che abbiamo visto da diverse capitali alleate della Nato. E’ importante – ha aggiunto il capo della Nato – che siamo in grado di stabilire come sono andati i fatti: per questo serve un’indagine approfondita e trasparente. Chiedo all’Iran di collaborare”. “Quello che posso dirvi è che l’aereo non è stato colpito da un missile” ha detto, invece, il capo ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

viviana_mazza : Da Teheran: ieri ho potuto fare delle domande al ministro @JZarif e ai vicepresidenti @ebtekarm e @Nahavandian_ir s… - lauraboldrini : Dopo spostamento ambasciata Usa a Gerusalemme e tradimento dei curdi, il sovranista #Trump continua opera di destab… - La7tv : Alle 21:15 una speciale #Atlantide. @andreapurgatori, in diretta, ci racconterà cosa sta succedendo tra Usa e Iran… -