Donna di 46 anni muore sotto i colpi di pistola del marito: “le ho sparato per errore” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una 46enne di origini del brindisino è morta dopo aver riportato gravi ferite da arma da fuoco al braccio e al torace Non ce l’ha fatta a sopravvivere la Donna sparata dal marito (erroneamente?) al braccio e al torace. Succede nella città bianca, ad Ostuni. Giovanna De Pasquale, questo il nome della vittima, sarebbe morta … L'articolo Donna di 46 anni muore sotto i colpi di pistola del marito: “le ho sparato per errore” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

GassmanGassmann : Donna emigrante italiana anni 20. Buona serata folks. #peace ???? - marinellafly12 : RT @Ras_Dave_: Al @ComuneMonza dove Governa il #CDX di @matteosalvinimi @berlusconi e @GiorgiaMeloni gli anziani non hanno diritti! A caus… - Dixy62553861 : RT @SkyTG24: Donna di 46 anni uccisa a Ostuni, nel Brindisino. Fermato il marito -