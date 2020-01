Donna accoltellata in piazza San Modesto: arrestato un uomo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – La Squadra Mobile di Benevento, nella tarda serata di ieri, ha tratto in arresto un uomo per la vicenda che lo vedrebbe coinvolto nell’accoltellamento di una 50enne avvenuto ieri al rione Libertà, in piazza San Modesto. L’indagato è stato portato in carcere e ha nominato come suo difensore l’avvocato Vincenzo Sguera. L'articolo Donna accoltellata in piazza San Modesto: arrestato un uomo proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

