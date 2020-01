Don Antonio Nura: “Spose in chiesa quasi nude, basta abiti scollati” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Don Antonio Nuara, parroco della chiesa dell’Immacolata a Ribera, nell’Agrigentino ha pubblicato un post in cui invita le spose a non presentarsi in chiesa con abiti troppo scollati. Questo il messaggio del parroco: “basta alle spose che per il giorno più bello della loro vita arrivano scollacciate in chiesa”. Ovviamente questa esternazione sta creando diverse polemiche, non solo tra i residenti del posto. Il post, infatti, è diventato virale in breve tempo. Antonio Nuora, che nel 2020 celebrerà i 50 anni di sacerdozio, ha voluto avvisare pubblicamente che non intende più accogliere spose che si presentano in chiesa con abiti troppo succinti. Differenti le reazioni: alcuni appoggiano la sua decisione, altri la ritengono troppo drastica. Sul suo profilo Facebook, don Antonio Nuara, ha scritto: “No alle spose scollacciate che entrano nel tempio di Dio”. Poi ha ... Leggi la notizia su notizie

