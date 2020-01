Diletta Leotta diventa mamma | In cerca del nome perfetto | Video (Di venerdì 10 gennaio 2020) Rullo di tamburi, Diletta Leotta diventa mamma! Il mondo del web è in tilt per il lieto annuncio, dato che la conduttrice ha chiesto l’aiuto dei follower per trovare il nome perfetto. Diletta Leotta diventa mamma. L’annuncio, come spesso accade in questi casi, è arrivato sui social e la conduttrice sportiva adesso è alla ricerca … L'articolo Diletta Leotta diventa mamma In cerca del nome perfetto Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

stanzaselvaggia : Se l’intelligence americana elimina anche Diletta Leotta, si appende il poster di Trump in cameretta. - blogtivvu : Diletta Leotta a Sanremo 2020: ospite nella prima e ultima serata? - tinareggimenti : @corsi_gabriele Certo che da quando Diletta Leotta si è fidanzata con un boxeur..... ???????? -