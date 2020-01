«Di Maio vicino a lasciare la guida del M5S» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un passo indietro per Luigi Di Maio e una guida collegiale con gli altri big del MoVimento 5 Stelle pronto a sostituirlo. Il Fatto Quotidiano, che non è di certo un giornale ostile ai grillini, oggi apre la prima pagina con la notizia della possibilità sempre più concreta dell’addio alla guida del M5S per l’attuale Capo Politico e ministro degli Esteri. Un cambio che potrebbe addirittura arrivare prima delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, dove i grillini rischiano un altro flop. «Di Maio vicino a lasciare la guida del M5S» Secondo Luca De Carolis la data scelta per l’annuncio è tra il 20 e il 21 gennaio, ovvero non appena saranno eletti i famosi facilitatori regionali. L’addio a pochi giorni dal voto consentirebbe al Capo Politico di non doversi assumere la responsabilità di un’altra sconfitta e di non essere ritenuto responsabile del ... Leggi la notizia su nextquotidiano

