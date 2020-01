Di Maio tra due fuochi. Difende la strategia di politica estera, smentisce l'addio alla guida M5S (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luigi Di Maio si trova tra due fuochi. Uno “estero”, con le polemiche sulla strategia italiana di politica estera. Uno “interno”, con la rivolta dentro ai 5 stelle che prende la forma di un documento dei senatori che prende di mira la sua leadership, i doppi incarichi e Rousseau, e dell’emorragia continua di parlamentari che lasciano il Movimento. In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Difende il lavoro suo e di Giuseppe Conte e assicura che il Governo marcia unito. “Non provate a metterci l’uno contro l’altro, perché non è così” afferma, “con Conte ci coordiniamo costantemente, così come ho sentito ripetutamente il ministro Guerini”. Dopo il tentativo di mediazione sulla Libia, con l’incontro a Palazzo Chigi fra il premier e il generale Haftar che ha ... Leggi la notizia su huffingtonpost

