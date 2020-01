«Di Maio agli sgoccioli»: il capo politico potrebbe lasciare la guida dei 5 stelle (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non c’è pace per Luigi Di Maio: il Movimento 5 stelle, da primo partito in Italia a marzo 2018, in un anno ha dimezzato i consensi diventando terza forza politica su scala nazionale. L’elezioni regionali, prima in Umbria e poi, il 26 gennaio, in Emilia-Romagna restituiscono l’immagine di un partito ininfluente sulla scena politica locale. Nel frattempo, non si arresta lo stillicidio di deputati e senatori: tra espulsioni o addii al movimento, i parlamentari 5 stelle vanno a infoltire il Gruppo Misto o, peggio, quello della Lega. Infine, il sistema di rendicontazione definito da alcuni «poco chiaro» e la presenza della Casaleggio Associati hanno creato la tempesta perfetta intorno alla figura del capo politico. Il Fatto Quotidiano anticipa addirittura la data di una possibile rinuncia al ruolo di capo politico: Di Maio, scrive il quotidiano, «potrebbe lasciare ... Leggi la notizia su open.online

