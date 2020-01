Dati sull’occupazione, il professore Anastasia: «Il trend è positivo, ma non esultiamo» – Il commento (Di venerdì 10 gennaio 2020) «Il trend è positivo, non c’è che dire. Però restiamo vigili, perché nulla è definitivo. Si sta parlando dei Dati Istat sull’occupazione con cadenza mensile. Volessimo un quadro davvero chiaro, dovremmo sentirci almeno tra sei mesi». A dirlo è il professore Bruno Anastasia, economista e pubblicista, autore di numerosi saggi in campo economico, esperto di analisi del mercato del lavoro, che – consultato da Open – commenta il report mensile dell’istituto di Statistica sul mondo del lavoro. professore, i Dati diramati dall’Istat cosa ci dicono? «Dicono ancora poco, in realtà. Non possiamo trarre alcuna fotografia di fondo perché l’analisi che è stata fatta su lavoro, occupazione e disoccupazione è ancora troppo parziale». C’è però qualcosa che emerge, seppur in modo non troppo significativo? «Di certo, oltre al mondo ... Leggi la notizia su open.online

