Dalla Jihad alla laurea, la favola di Syed: “Ora cerco il pizzaiolo sannita che mi cambiò la vita” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUna storia che potrebbe cominciare con “c’era una volta”, come una favola. Ma che, in realtà, a tratti, ricorda un poema: l’Odissea. Nato nel Sud dell’Afghanistan, da una famiglia Pashtun, Syed Hasnain sembrava destinato a una vita di terrore. Suo padre era un leader talebano, morto in Jihad. La ‘guerra santa’ aspettava anche lui. Sua madre, però, nei combattimenti, aveva già perso un marito e il figlio maggiore. Di piangere ancora non aveva voglia. E allora, Sediqa, questo il nome della mamma, prima ancora che il piccolo Syed compisse dieci anni, l’età “giusta” per imbracciare un fucile, decise di affidare suo figlio alla fortuna, cedendolo a un uomo in un mercato. Comincia così il viaggio di Syed. Prima di raggiungere l’Italia, il giovane afgano trascorre otto lunghissimi anni tra prigioni, baracche, barconi, sfruttamenti e sofferenze. Pakistan,Iran, Iraq, ... Leggi la notizia su anteprima24

