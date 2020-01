Dal Pino: «Subito al lavoro per ricreare unità in Serie A» (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Ringrazio l’assemblea delle società per avermi eletto alla presidenza e lavorerò sin da Subito col massimo impegno per ricreare l’unità e la coesione necessarie per lo sviluppo su scala nazionale e internazionale della Lega Serie A”. È quanto afferma Paolo Dal Pino nella sua prima dichiarazione in veste di nuovo presidente della Lega Serie A. … L'articolo Dal Pino: «Subito al lavoro per ricreare unità in Serie A» Leggi la notizia su calcioefinanza

