Dakar -Stage 6 - Doppietta Mini. Sainz resta al comando (Di venerdì 10 gennaio 2020) Doppietta della Mini alla sesta tappa della Dakar 2020 che ha portato la carovana da Ha'il a Riyadh, in un lungo percorso di 830 chilometri, di cui 477 di prove speciali. Stéphane Peterhansel è stato il più veloce: Mr. Dakar ha completato il percorso in 4 ore, 27 minuti e 17 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra del team Bahrain JCW X-Raid - Carlos Sainz - con un solo minuto e mezzo di ritardo. Terza posizione per la Toyota Hilux di Nasser Al-Attiyah, a 3 minuti dalla vetta.I buggy Mini senza rivali. Anche questa volta, non c'è stata storia per gli avversari: il 13 volte vincitore della Dakar è riuscito a issarsi al comando a circa metà strada, mantenendo la prima posizione fino al traguardo. Sainz ha preferito gestire senza rischiare troppo, tenendosi stretta la leadership nella classifica generale e, contestualmente, prendendo ulteriore vantaggio nei confronti del diretto ... Leggi la notizia su quattroruote

