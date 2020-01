Dai moduli green alle pareti smart per le abitazioni del domani: il meglio dell’innovazione sostenibile a Bolzano (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dai moduli green interamente realizzati in legno alle pareti smart alle quali collegare il proprio smartphone, passando per i tetti rivoluzionari che contengono al loro interno tutte le funzionalità che servono per la sopravvivenza della casa. Ma anche applicazioni per noleggiare i macchinari da lavoro o corpi abitativi ad emissioni zero. Queste alcune delle idee delle startup che popoleranno il Future Hub di Klimahouse 2020, fiera internazionale per l’efficienza energetica e il risanamento in edilizia, che si terrà dal 22 al 25 gennaio 2020 a Fiera Bolzano. Con un obiettivo preciso: pensare ad un futuro sostenibile e migliore per tutti. Vero e proprio villaggio dell’innovazione, il Future Hub sarà posto nel cuore della fiera e punterà i riflettori sulle più importanti novità nel settore delle green technologies, del risparmio energetico, della sostenibilità, delle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

