Cuneo, denunciato primario: 300 visite mediche in nero mentre risultava in ospedale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gli uomini della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cuneo dopo due anni di indagine hanno sequestrato 17mila euro al dottor Claudio Novali, noto primario, direttore di struttura complessa presso l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Avrebbe effettuato circa 300 visite mediche "in nero" senza emettere regolare fattura. Leggi la notizia su fanpage

borrelliluigim : #Cuneo: trecento visite in nero mentre risultava in ospedale, denunciato primario. - massimoneri90 : Cuneo: trecento visite in nero mentre risultava in ospedale, denunciato primario - solops : Cuneo, Primario denunciato per peculato e truffa: aveva effettuato 300 visite in nero -