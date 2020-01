Cultura, il M5S vuole l’operazione rilancio: “Si parta da Diomede e dagli Stati Generali” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa nota del gruppo “Patto Civico” e la replica dell’assessore Del Prete hanno riacceso il dibattito sulla candidatura di Benevento a Capitale Italiana della Cultura. A intervenire, ora, è la consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Anna Maria Mollica. Che scrive: “Non si può non condividere l’invito dell’economista Luigi Ruscello di chiamata a raccolta di tutte le realtà Culturali sannite, per l’accurata preparazione del dossier necessario per la partecipazione di Benevento alla candidatura per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022. Da lungo tempo aspettiamo che si dia finalmente ascolto alle nostre richieste di convocazione degli Stati Generali della Cultura, di rianimazione della “Fondazione Città Spettacolo” e di attivazione della “Conferenza degli Enti e degli Operatori Culturali”, prevista dall’art. 74 dello ... Leggi la notizia su anteprima24

NTR24 : Mollica (M5s) chiede rilancio culturale partendo da Diomede e dagli Stati Generali della Cultura… - radiortm : Mancata candidatura a Capitale della Cultura. Per il M5S Ragusa altra occasione sprecata - - AndreaAffinito : C'era una volta il #cambiamento #movimento #popolosovrano #paesereale #real realtà #malaffare #pseudopolitica di… -