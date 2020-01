Crioterapia estetica, costi e controindicazioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Cos’è la Crioterapia estetica? È la nuova frontiera della bellezza, per poter sfruttare tutti i benefici del freddo per poterci prendere cura di ogni parte del nostro corpo, anche del viso. Ma quali sono gli effetti, i costi e anche le controindicazioni della terapia del freddo che sta prendendo sempre più piede? Cos’è la Crioterapia La Crioterapia è un trattamento di bellezza, ma anche curativo, che sfrutta il freddo per migliorare l’aspetto fisico e anche come trattamento per alcuni disturbi. La terapia del freddo, come viene anche definita, utilizza azoto liquido, un gas che può raggiungere temperature che arrivano anche a -196 gradi centigradi. Se applicato sulla pelle allo stato liquido può congelare una ferita o un inestetismo. La Crioterapia può essere sfruttata da medici, ma anche in campo estetico per dimagrire, ridurre il grasso e la cellulite, migliorare il ... Leggi la notizia su bigodino

Crioterapia estetica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Crioterapia estetica