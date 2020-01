Così lontani, così vicini. Come cuore e cervello parlano tra loro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Se pensate che sia il solito articolo su amore e sentimenti, beh rimarrete delusi, ma vi consiglio di rimanere e proseguire nella lettura perché quello di cui voglio parlare oggi non è molto noto. E proprio le cose meno conosciute sono quelle che mi attraggono di più. Succede quindi che nonostante siano anatomicamente lontani cuore e cervello abbiano un dialogo intenso e la salute di uno interessi quella dell’altro con un meccanismo a due vie e conseguenze inaspettate. Basterebbe pensate alla sindrome Takotsubo, nome giapponese che indica il “cuore spezzato” che porta a uno shock cardiaco irreversibile che segue a un forte dolore emotivo, psicologico e neurologico. Il cuore non ce la farebbe a reggere la cascata neuroendocrina che si riversa a partire dalle emozioni e arriverebbe a esserne danneggiato sino alla morte del malcapitato. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

MaxBertoni1 : RT @LoGnorante: Avete mai visto figli di gente famosa commettere stupri ed essere cosi lontani dai giornali, dalla tv, dai social ? #grillo - 56Factory : RT @HuffPostItalia: Così lontani, così vicini. Come cuore e cervello parlano tra loro - HuffPostItalia : Così lontani, così vicini. Come cuore e cervello parlano tra loro -