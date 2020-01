“Così ho sconfitto la vergogna della malattia e le botte di mio padre alcolista”: parla Filippo, invalido al 100% (Di venerdì 10 gennaio 2020) Filippo Bisio, invalido al cento per cento, racconta la sua storia a TPI Passiamo una vita intera a cercare di essere considerati uguali a tutti gli altri, ma spesso dimentichiamo che è proprio la nostra specificità a darci un posto nel mondo: è quello che ha scoperto sulla sua pelle Filippo Bisio, un ragazzo di Genova nato con una disabilità al cento per cento. E che solo oggi, a 20 anni, ha iniziato ad accettarsi e a vivere appieno la sua vita. Filippo è nato dopo sole 29 settimane di gravidanza: pesava 850 grammi ed è stato costretto, per lungo tempo, a vivere in incubatrice con l’ausilio di alcuni macchinari. Per i medici non c’erano molte speranze. Soffriva (e soffre tuttora) di una emiparesi cerebrale sinistra e di idrocefalo ipoteso, una condizione che oggi – dopo anni di battaglie – non gli permette di camminare bene. Influenzando pesantemente la sua ... Leggi la notizia su tpi

