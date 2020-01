Cosa dicono gli ultimi sondaggi prima del voto in Emilia Romagna e Calabria (Di venerdì 10 gennaio 2020) Raramente un turno di elezioni regionali è stato caricato di attese come quello del prossimo 26 gennaio. Quel giorno si andrà al voto in due regioni, Calabria ed Emilia-Romagna: ma le attese sono concentrate quasi interamente su quest'ultima. Non è una sorpresa – si sapeva già da diversi mesi che sarebbe stato così – ed è anche abbastanza ovvio, considerando il peso e la storia politica dell'Emilia-Romagna. Si tratta infatti della più popolosa (e ricca) tra le “regioni rosse”, ovvero quelle che hanno visto una prevalenza dei partiti progressisti e di sinistra praticamente da sempre. Il clamoroso precedente dell'Umbria, prima regione rossa a vedere al vittoria di un candidato di centrodestra alle elezioni regionali – nonostante il tentativo di alleanza “last minute” tra Pd e Movimento 5 Stelle – ha ancor più aumentato le attese per la sfida del 26 gennaio. Un'ulteriore conferma ... Leggi la notizia su agi

carlosibilia : Inquietanti le rivelazioni in Aula del pentito del #clan Di Silvio sui voti dirottati ai candidati di #Lega e #FdI… - IlConte50919IT : RT @carlosibilia: Inquietanti le rivelazioni in Aula del pentito del #clan Di Silvio sui voti dirottati ai candidati di #Lega e #FdI a #Lat… - chiossimanuela2 : RT @fabrizietto67: @chiossimanuela2 Il problema è che vanno a trans , Poi se gli chiedi cosa gli piace , Ti dicono w la fica ?? -