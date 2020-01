Corteo Libera a Foggia. Il premier Conte: “La lotta alla mafia non ha bandiere” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Corteo Libera a Foggia. La manifestazione è stata organizzata dopo i diversi episodi criminali che hanno colpito la città pugliese. Foggia – Corteo Libera a Foggia. Ha preso il via da viale Candelaro la manifestazione organizzata nella città pugliese dopo i diversi episodi criminali che sono stati registrati da inizio anno. 8mila le persone scese in piazza per chiedere lo stop a questi atti che nei primi giorni del 2020 hanno portato alla morte di una persona e all’incendio di diverse auto. Don Ciotti a Foggia: “Siamo qui per disinnescare la miccia della paura” Tra gli organizzatori di questa manifestazione anche don Ciotti che ha parlato ai giornalisti presenti: “Siamo qui per disinnescare la miccia della paura e della rassegnazione e per far emergere i tanti valori della nostra terra, affinché ci sia un passaggio, un cambiamento. Noi non ... Leggi la notizia su newsmondo

Agenzia_Ansa : 'La lotta alla #mafia non ha bandiere né colori': lo dice il premier @GiuseppeConteIT . Oggi il corteo di #Libera a… - valigiablu : Corteo di Libera a Foggia con 8mila persone e 300 associazioni. Don Ciotti: 'Qui contro la paura' - eziomauro : Mafia, corteo di Libera a Foggia: presenti 300 associazioni da tutta Italia. Don Ciotti: 'Qui per d… -