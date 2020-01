CorSport: il mercato invernale del Napoli è una svolta politica (Di venerdì 10 gennaio 2020) A differenza di quanto accaduto finora, scrive il Corriere dello Sport, il Napoli ha deciso di puntare parecchio sul mercato invernale. “Dodici milioni per avere Demme e altri ventuno per Lobotka fanno (bonus esclusi) trentatré milioni. Un primato indiscutibile di spesa in una fase della stagione che non piace a nessuno, men che meno a De Laurentiis. Ma che è stata sfruttata per rivoltare la propria idea iniziale di calcio e rifugiarsi adesso nel 4-3-3 che a Gattuso e al Napoli sta come la coperta di Linus”. Il quotidiano sportivo la definisce una svolta politica. “È una svolta politica – nella filosofia del club – netta, secca, finanziaria. Perché il Napoli tendenzialmente ha sempre preferito allestire compiutamente il suo progetto d’estate. Mentre adesso c’è un cambiamento di tendenza e di abitudini, oltre che un innesto massiccio di danaro”. Solo nel 2014 ci fu un cambiamento ... Leggi la notizia su ilnapolista

CorSport : #Marotta: “#Vidal obiettivo #Inter. #Young e #Politano? Siamo operativi” - CorSport : #Caldara all'#Atalanta in prestito biennale dal #Milan ?? - CorSport : #Ghoulam, #JorgeMendes e il maxi-bonus: l'incredibile retroscena -