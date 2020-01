Cordoba: «Conte professionista vero. Gasperini? Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Cordoba, le parole dell’ex neroazzurro in vista del prossimo match dell’Inter contro l’Atalanta di Gasperini Un match quello di sabato tra Inter e Atalanta che promette spettacolo. Due squadre che giocano bene e che segnano tantissimi gol. Proprio in occasione della sfida l’ex neroazzuro Ivan Ramiro Cordoba ha detto la sua sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Conte–Gasperini -«Su Antonio, sarò onesto: visto il suo passato, dubitavo potesse inserirsi subito nel nostro mondo. Invece, certi risultati, nascono sia dal lavoro di Marotta che dal suo. È un professionista vero: dava l’anima da giocatore della Juve, idem oggi sulla panchina dell’Inter. Gian Piero sta facendo cose veramente importanti: oggi, in Italia, sono i migliori. A Milano restò per poche settimane, io ero infortunato: non ci fu modo di confrontarci. Peccato, mi sarei divertito: il suo ... Leggi la notizia su calcionews24

