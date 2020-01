Contratto: Unisin-Confsal, ok rinnovo miglior accordo di ultimi 20 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen.(Adnkronos) – E’ stato siglato oggi dall’Unisin-Confsal – Unità Sindacale Falcri – Silcea – Sinfub il rinnovo del Contratto del credito che porterà ai lavoratori un incremento sostanzioso nella busta paga: 190 euro al mese suddivisi in 3 tranche, la prima già da gennaio 2020. Ad annunciare la firma dell’intesa Emilio Contrasto, segretario generale del sindacato.“Uno dei migliori contratti di lavoro firmati negli ultimi venti anni, un Contratto per i bancari, la clientela e il Paese”, commenta ricordando come il vecchio Contratto fosse scaduto il 31 dicembre 2018. ‘Abbiamo migliorato gli aspetti di natura sociale e importante è anche il rafforzamento delle tutele sul piano disciplinare e su quello delle responsabilità civili e penali per i colleghi e il recepimento nel Contratto delle previsioni contro le ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

