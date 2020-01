Conte confessa: «Ibrahimovic? Lo volevo al Chelsea» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Antonio Conte confessa in conferenza stampa: «Ibrahimovic? Gli do il benvenuto, lui sa bene che l’avrei voluto al Chelsea» Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia è sicuramente affascinante per la Serie A. Ne ha parlato Antonio Conte in conferenza stampa, rivelando anche un suo desiderio di mercato per le stagioni passate. «Gli do il benvenuto, lui sa bene che lo volevo al Chelsea. E’ un ragazzo forte, cresciuto da solo, e nessuno gli ha mai regalato nulla. Credo che il suo arrivo possa responsabilizzare tutto l’ambiente Milan». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

