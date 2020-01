Conferenza stampa Ranieri: «Salvezza? Non so se basteranno 40 punti» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria (Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la sfida contro il Brescia:«Dopo Milano abbiamo la certezza che quando giochiamo da squadra possiamo creare problemi agli avversari. Mi aspetto la stessa prova di determinazione e umiltà anche contro il Brescia, che è molto organizzato». BRESCIA E BALOTELLI – «Sarà una partita difficilissima: dovremo essere concentrati e umili. Loro vogliono vincere, conoscono il calcio, giocano insieme da molti anni. Dobbiamo essere consapevoli di questa gara. Il Brescia non è una squadra più abituata di noi a lottare per salvarsi. Loro sanno come rompere la nostra linea difensiva. Dobbiamo essere attenti e umili nel rispettare l’avversario. Sarà più difficile della Roma, dell’Atalanta, ... Leggi la notizia su calcionews24

stanzaselvaggia : L’agenzia delle dogane e dei Monopoli mi ha comunicato che martedì indirà una conferenza stampa e simulerà l’estraz… - Confindustria : Conferenza stampa #Connext2020 | Il Presidente Boccia: #Connext2020 è un appuntamento di aggregazione che diventa u… - Confindustria : Conferenza stampa #Connext2020 | Il Presidente Boccia e la Vicepresidente @Antonella_Mansi presentano l'incontro na… -