Conferenza stampa Maran: «Milan? Non è facile inquadrarli» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Conferenza stampa Maran, queste le parole dell’allenatore del Cagliari per presentare la partita di domani contro il Milan Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la partita in programma domani contro il Milan. Ecco il pensiero del tecnico dei sardi: RABBIA – «Ce n’è tanta dopo la Juve, volevamo partire in questo anno in un modo diverso. Dovevamo essere perfetti e non lo siamo stati, ma questo ci ha permesso di essere concentrati e sul pezzo in tutta la settimana». INFORTUNATI – «Cacciatore e Ceppitelli, oltre a Pavoletti. Cragno viene con noi, ma solo per onor di firma, dato che Ciocci va con la Primavera». IBRAHIMOVIC – «Molto positivo che campioni simili giochino nel nostro campionato. Sarà un punto di riferimento per loro, dovremo essere bravi a sporcargli i rifornimenti». Milan – «Difficile ... Leggi la notizia su calcionews24

