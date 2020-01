Conferenza stampa Gattuso: «Ci servono risultati per darci la carica» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Conferenza stampa Gattuso, ecco le parole dell’allenatore del Napoli per presentare la partita di domani contro la Lazio Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la gara contro la Lazio. Queste le parole del tecnico partenopeo: MOMENTO – «Dobbiamo continuare così, commettere meno errori, giocare da squadra, dare continuità, migliorando il palleggio. E’ chiaro che affrontiamo una squadra che da mesi fanno bene, hanno iniziato male, facevano fatica, non giocavano il calcio che volevano ma s’è ripresa, questo può esserci utile anche a noi, ci servono dei risultati per darci la mentalità giusta». FORMAZIONE – «Domani scelgo, ma siamo una squadra, non si tratta di eslcusioni. Non capisco perché con Ancelotti giocava due partite Meret o due Ospina, ho due portieri validi. Alla squadra serve solo ... Leggi la notizia su calcionews24

