Conferenza stampa Gasperini: «Inter? In testa per merito di Conte» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Conferenza stampa Gasperini, ecco le parole dell’allenatore dell’Atalanta per presentare il match contro l’Inter Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è Intervenuto in Conferenza stampa per presentare la gara di domani, in programma a San Siro, contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: PARTITA – «L’Inter punta sicuramente allo scudetto, anche se all’inizio non erano previsti risultati così positivi. Sicuramente è merito di Conte, con tanti punti merita di diritto di competere. Ha acquisito molta più credibilità, sono tutti convinti che possa essere una squadra competitiva». TANTI GOL – «Giochiamo ogni partita che è diversa. Anche la prossima che giocheremo con la SPAL, ogni partita è a sé. Noi dobbiamo pensare alla nostra classifica. La difficoltà della partita è molto alta, l’Inter è una squadra forte». CALDARA E ... Leggi la notizia su calcionews24

stanzaselvaggia : L’agenzia delle dogane e dei Monopoli mi ha comunicato che martedì indirà una conferenza stampa e simulerà l’estraz… - Confindustria : Conferenza stampa #Connext2020 | Il Presidente Boccia: #Connext2020 è un appuntamento di aggregazione che diventa u… - Confindustria : Conferenza stampa #Connext2020 | Il Presidente Boccia e la Vicepresidente @Antonella_Mansi presentano l'incontro na… -