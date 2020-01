Conferenza stampa Conte: «Atalanta test impegnativo. Gasperini…» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Conferenza stampa Conte, queste le parole dell’allenatore dell’Inter per presentare il match di domani contro l’Atalanta Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la partita di domani contro l’Atalanta. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro: Atalanta – «Vincere sarebbe importante perché parliamo di una squadra forte, al momento più in forma del torneo. Continuano a crescere e sono molto più forti dell’anno scorso. Sarà un test impegnativo. Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro: lavora sull’idea e sui dettagli da tempo. Complimento a Giampiero, è un grande lavoratore». GARA – «Molto intensa, fisica, giocata a intensità importante da entrambe. Noi dobbiamo essere Contenti del nostro percorso, dobbiamo però migliorare sotto diversi aspetti. Loro sono avanti perché ... Leggi la notizia su calcionews24

stanzaselvaggia : L’agenzia delle dogane e dei Monopoli mi ha comunicato che martedì indirà una conferenza stampa e simulerà l’estraz… - Confindustria : Conferenza stampa #Connext2020 | Il Presidente Boccia: #Connext2020 è un appuntamento di aggregazione che diventa u… - Confindustria : Conferenza stampa #Connext2020 | Il Presidente Boccia e la Vicepresidente @Antonella_Mansi presentano l'incontro na… -